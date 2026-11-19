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Brandweer rukt uit voor vreemde lucht in Oeteldonkse bouwhal in Den Bosch
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De brandweer is donderdagochtend uitgerukt voor een melding van een vreemde lucht in de bouwhal van de Oeteldonksche Club aan de Ertveldweg in Den Bosch. Er zou een gasachtige lucht zijn geroken.
Rond kwart voor negen kreeg de brandweer een melding van een mogelijk gevaarlijke stof. De lucht zou in het pand van de Oeteldonksche club zijn geroken. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
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