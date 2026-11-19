In Veghel is sinds kwart voor twaalf een stroomstoring. De netbeheerder verwacht dat de storing rond vier uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5465 in Veghel, dat onderdeel is van de gemeente Meierijstad. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, is bezig met het verhelpen van de storing. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk.