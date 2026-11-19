Een vrachtwagen heeft donderdagochtend een viaduct over de Maaspoortweg en Harendonkweg in Den Bosch geramd. Door de klap kwamen platen en zware stalen balken uit het viaduct naar beneden. De vrachtwagen reed na het ongeluk door.

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De vrachtwagen, die normaal containers vervoert, reed donderdagochtend onder het viaduct in de A59 door. De haak waarmee containers op de vrachtwagen worden getrokken, stond op dat moment nog omhoog.

Die haak klapte tegen de onderkant van het viaduct, waardoor brokstukken naar beneden vielen, waaronder een zware stalen balk. De weg is donderdag afgezet door de gemeente en Rijkswaterstaat, de beheerder van het viaduct.

Vrachtwagen opsporen

Het verkeer op de A59 heeft geen last van de aanrijding. De weg onder het viaduct is iets voor het middaguur nog wel dicht. De brokstukken worden opgeruimd en het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer opengaat. De afzetting zorgt voor flinke verkeershinder in de omliggende straten.



Inmiddels zou Rijkswaterstaat de vrachtwagen op basis van een foto op het spoor zijn.