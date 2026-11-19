De stroomstoring in Breda is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten sinds kwart over elf zonder stroom. De storing duurde veertig minuten en was om vijf over twaalf verholpen.

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De oorzaak van de storing was onverwacht en wordt nog onderzocht door de netbeheerder. Het ging om een deel van postcodegebied 4814 in Breda.

De netbeheerder had eerder verwacht dat de storing tot half vier ’s middags zou duren, maar het probleem is sneller opgelost dan gepland.