Halderberge heeft het Jaarplan Integrale Veiligheid 2027 gepresenteerd. Het plan legt de focus op een veilig buitengebied, het vroeg herkennen van problemen en preventie. Ook zijn er controles op mensenhandel en kamergewijze verhuur. Het jaarplan is onderdeel van een bredere samenwerking binnen het district De Markiezaten.

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De gemeente Halderberge wil in 2027 meer doen om veiligheid te garanderen. Het Jaarplan Integrale Veiligheid vertaalt landelijke en regionale doelen naar concrete acties in de gemeente. Daarbij werkt Halderberge samen met politie, Openbaar Ministerie, zorgpartners en inwoners.

Het plan is gebaseerd op het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2027-2030. Dit plan wordt in december ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Binnen dit district werken acht gemeenten samen aan onderwerpen zoals criminaliteit, wijkveiligheid en het omgaan met crises.

Preventie en vroegsignalering

Halderberge zet in op preventie door voorlichting te geven over digitale veiligheid en oplichting. Ook wordt er samengewerkt met zorgpartners om problemen bij jongeren en inwoners met onbegrepen gedrag vroeg te herkennen. Dit moet voorkomen dat situaties verergeren.

Toezicht in dorpen

De gemeente wil dat inwoners makkelijk contact kunnen leggen met de kernboa, een wijkagent. Daarom is de boa maandelijks aanwezig in dorpshuizen tijdens ‘Vraag het de boa’. Ook worden jeugdboa’s ingezet, bijvoorbeeld bij verkeersveiligheid rond scholen en plekken met overlast.

Veilig buitengebied

Het buitengebied krijgt speciale aandacht. Halderberge zet een boa in die zich specifiek richt op dit gebied en houdt controles samen met partners. Inwoners en ondernemers worden gestimuleerd verdachte situaties te melden. Daarnaast blijft de gemeente ondermijnende criminaliteit aanpakken.

Ook worden er enquêtes gehouden om te achterhalen welke problemen en aandachtspunten er spelen in het buitengebied.

Aanpak mensenhandel

Bij mensenhandel focust Halderberge op bewustwording en het herkennen van signalen. Samen met partners wil de gemeente zorgen dat meldingen worden gedaan. Daarnaast zet de Taskforce kamergewijze verhuur haar controles voort om misstanden tegen te gaan.