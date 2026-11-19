In Waalwijk zitten sinds kwart over twaalf vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

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De storing begon rond twaalf uur 's middags en treft een deel van postcodegebied 5144. De netbeheerder, verantwoordelijk voor het onderhoud van kabels en leidingen, is bezig met het oplossen van het probleem.

Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de stroom rond kwart over drie vanmiddag weer terug is. Tot die tijd wordt de oorzaak verder onderzocht.