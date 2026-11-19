In ontmoetingscentrum Het Fort hebben bewoners van Fort-Zeekant op vrijdag 13 november samen met vrijwilligers en maatschappelijke partners ideeën uitgewerkt om de wijk sterker te maken. Het doel was om dromen en wensen om te zetten in concrete plannen.

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De bijeenkomst werd georganiseerd door Bewonersplatform Fort-Zeekant, Wijkteam Oude Stad en WijZijn. Tijdens de eerste gesprekken ontstonden al veel ideeën om het contact tussen bewoners te verbeteren. Zo wil een bewoonster keramieklessen organiseren om samen creatief bezig te zijn en de buurt op te fleuren.

Tijdens de bijeenkomst ontmoette zij een oude bekende die na jaren terugkeerde naar de wijk. De twee hebben inmiddels weer contact. Ook kwamen plannen naar voren om gezamenlijk te wandelen of fietsen. Een lid van het Buurtpreventieteam Fort-Zeekant nodigde bewoners uit om mee te lopen met hun rondes.

Ruimte voor activiteiten

Een ander idee is het herontwikkelen van een leegstaand pand naast Het Fort tot een multifunctionele ruimte. Volgens het Bewonersplatform groeit het aantal inwoners door nieuwbouw, wat meer ruimte voor activiteiten noodzakelijk maakt.

De bijeenkomst was een initiatief van Maartje Bos, kwartiermaker Informele Zorg bij de gemeente. Zij wil bewoners en vrijwilligers meer mogelijkheden bieden en de samenwerking met professionele organisaties versterken.

Wethouder Adam Ahajaj was de hele middag aanwezig en sprak zijn waardering uit voor de initiatieven van de bewoners. De gemeente wil deze plannen graag ondersteunen.

Vereniging Hür Cem verzorgde Turkse lekkernijen voor de aanwezigen, samen met stroopwafels en blokjes kaas. Het eten en de ontmoeting zorgden voor een mix van culturen en versterkten het gemeenschapsgevoel in Fort-Zeekant.