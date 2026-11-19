Tandarts Bas Eybergen uit Oeffelt kreeg donderdag een berg kritiek over zich heen nadat het televisieprogramma Zembla beelden liet zien van een neonazistisch vechttoernooi op zijn erf. Eybergen was niet de enige die het moest ontgelden. Tandartspraktijk Oeffelt, die niets met het voorval te maken heeft, kreeg ook de volle laag.

Eybergen woont in Oeffelt, maar heeft zijn praktijk in Wijchen. Op zijn erf werd afgelopen juni de Dietsland fight night gehouden, ontdekte Zembla. Bij het vechttoernooi werd de Hitlergroet gebracht en werden nazileuzen geroepen. Eybergen was zelf aanwezig bij het kooigevecht. Samen met zijn vrouw en dochtertje van zeven jaar is hij op beelden in de Zembla-aflevering te zien bij de vechtkooi. Tijdens de wedstrijd droegen zij een bivakmuts, zijn dochtertje heeft een knuffel vast. 'Sieg Heil zit in mijn hart'

Toeschouwers van het gevecht roepen meerdere malen "Sieg Heil." Op een gegeven moment breekt Eybergen in en spreekt hij de groep toe. "Iedereen schreeuwt 'Sieg Heil' en dat zit in mijn hart. Maar ik wil niet dat de hele buurt het hoort", zegt de tandarts uit Oeffelt in de uitzending van Zembla. Als Omroep Brabant Eybregen donderdagavond spreekt oogt de tandarts vermoeid door al de aandacht naar aanleiding van de uitzending. "Ik ben zeker conservatief, rechts en nationalistisch, maar ik ben absoluut geen neonazi."

Bas Eybergen met zijn vrouw en dochtertje op de beelden van Zembla (beeld: Zembla).

Spijt voor de uitnodiging

Aangeslagen staan Eybergen en zijn vrouw Omroep Brabant te woord. "We zijn hier totaal door overvallen." Naar eigen zeggen hadden ze geen idee dat er een kooigevecht zou plaatsvinden in hun tuin. "We stellen onze tuin wel vaker te beschikking voor bruiloften en partijen, maar nooit voor neonazi's." Via via kwam de vraag of zijn terrein gebruikt mocht worden voor een bijeenkomst van een natuurvriendengroep bij Eybergen terecht. "Een buitengewoon sympathieke welbespraakte jongeman kwam langs en Ik heb toen gewoon gezegd: prima, als ik maar niks hoef te regelen.” Bedenkingen

Op de dag zelf kreeg de tandarts bedenkingen. Er kwamen veel meer mensen op het evenement af dan Eybergen had verwacht. Het waren ook andere types dan de jongeman die hij eerder sprak. "Jongens met tattoos van foute symbolen. De alarmbellen gingen pas echt af toen ze foute leuzen gingen roepen en foute gebaren maakten." Toen stapte hij ook naar voren, waarna het roepen stopte. "Wij staan inderdaad op de beelden", zegt zijn vrouw. "Maar we zijn heel snel weggegaan." Ze zegt totaal overdonderd te zijn door wat er zich op haar terrein afspeelde. Ze zette de bivakmuts op omdat haar verteld werd dat er een interne film gemaakt werd van het evenement. "Iemand zei dat ik 'm beter op kon zetten als ik niet herkenbaar op de film wilde." Uiteindelijk hebben de tandarts en zijn vrouw grote spijt dat ze in zijn gegaan op het verzoek hun terrein ter beschikking te stellen. "We zijn absoluut geen neonazi's", zegt zijn vrouw nogmaals. "Integendeel, mijn man heeft een statushouder aan een stageplek geholpen. Ben je dan een neonazi?"

Wat is een neonazi? Een neonazi is een aanhanger van het nazisme (nationaalsocialisme). Dat is een extreemrechtse ideologie die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan en voortbouwt op het gedachtegoed van Adolf Hitler.

Verwarring met Tandartspraktijk Oeffelt

Niet alleen Eybergen kreeg donderdag veel kritiek te verwerken. Ook Tandartspraktijk Oeffelt moest veel uitleg geven. Die praktijk heeft niets met de kooigevechten te maken, maar de verwarring was begrijpelijk. Tandartspraktijk Oeffelt is de enige tandarts in Oeffelt, terwijl Eybergen zijn praktijk in Wijchen heeft. "Jij bent toch de tandarts? Dat kun jij nooit zijn." Woensdagavond tijdens de uitzending van Zembla kreeg tandarts Lilian Reintjes van Tandartspraktijk Oeffelt al de eerste appjes binnen. Een dag later volgen mailtjes met "niet al te mooie teksten" en slechte online reviews voor haar tandartspraktijk in Oeffelt. Reintjes baalt. "Wij kennen die meneer helemaal niet, sterker nog: hier werken alleen maar vrouwen." Toch was Reintjes donderdag veel tijd kwijt met aan vreemden uit te leggen dat zij niet de tandarts is die kooigevechten in haar achtertuin organiseerde. Dan lachend: "Nee, ik ga ook nooit naar kooigevechten."