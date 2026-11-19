In Tilburg is sinds kort een stroomstoring aan de gang. De storing begon om 12.37 uur en treft een deel van postcodegebied 5047. De netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat de problemen rond kwart voor vijf zijn opgelost.

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De exacte oorzaak van de stroomstoring in Tilburg is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. Wel heeft de netbeheerder aangegeven dat de storing plaatsvindt in een deel van postcodegebied 5047.

Volgens de planning van de netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom in de regio beheert en storingen oplost, zal de storing naar verwachting rond kwart voor vijf vanmiddag voorbij zijn.