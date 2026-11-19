Op de A59 naar Den Bosch is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd tussen een bestelbus en een vrachtwagen. Daardoor is de weg bij Raamsdonksveer, bij knooppunt Hooipolder, dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat.

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Politie, brandweer en ambulance zijn bij de plek van het ongeluk, ook een traumahelikopter is geland op de snelweg.

De bestuurder van de bestelbus is uit de auto geknipt door de brandweer en overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen is niet gewond geraakt.

Weggebruikers wordt geadviseerd om te rijden via de af- en toerit Geertruidenberg op de A27.