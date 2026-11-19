Op de A59 naar Den Bosch is donderdag aan het begin van de middag een ongeluk gebeurd tussen een bestelbus en een vrachtwagen. Daardoor was de weg bij Raamsdonksveer, bij knooppunt Hooipolder, lange tijd dicht. De weg ging rond half vijf weer open.

Politie, brandweer en ambulance kwamen naar de plek van het ongeluk, ook een traumahelikopter landde op de snelweg. Rond twee uur deed de politie nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk, waarna de opruimwerkzaamheden begonnen.

De bestuurder van de bestelbus is uit de auto geknipt door de brandweer en overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen is niet gewond geraakt.