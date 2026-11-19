In Zevenbergen is sinds tien voor één vanmiddag een stroomstoring gaande. Naar verwachting is de storing rond kwart voor vijf opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4761 in Zevenbergen, dat valt onder de gemeente Moerdijk. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom beheert en storingen oplost, werkt aan herstel. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is.