De gemeente Gilze en Rijen heeft plannen voor maatschappelijke gebouwen in Gilze. Inwoners kunnen op maandag 30 november hun ideeën delen tijdens een inloopavond.

Gevonden voor jou

De gemeente wil samen met inwoners nadenken over de toekomst van verschillende maatschappelijke gebouwen in Gilze. Het gaat om locaties zoals de kerk, kindcentrum KIEM, 't Trefpunt en Cultureel Centrum De Schakel.

Deze gebouwen spelen een belangrijke rol in het dorp. Ze worden gebruikt voor ontmoeting, activiteiten, cultuur en onderwijs. De gemeente wil weten hoe inwoners deze plekken ervaren en welke wensen zij hebben voor de toekomst.

Inloopavond in De Schakel

Op maandag 30 november organiseert de gemeente een inloopavond. Deze vindt plaats in Cultureel Centrum De Schakel aan de Kerkstraat 104 in Gilze. De bijeenkomst duurt van acht uur tot half tien ’s avonds.

Tijdens de avond kunnen inwoners meepraten over het gebruik van de gebouwen, de omgeving van de Kerkstraat en de rol van De Schakel als ontmoetingsplek en huiskamer van Gilze. Aanmelden is niet nodig.