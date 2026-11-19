Op de plek van het Verdihuis in Schadewijk komt een nieuw kindcentrum. Het centrum gaat basisonderwijs, kinderopvang en aanvullende zorg combineren.

Gevonden voor jou

Het nieuwe kindcentrum in Schadewijk wordt een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en elkaar ontmoeten. Basisonderwijs, kinderopvang en zorg komen hier samen. Het centrum wordt gebouwd op de locatie van het Verdihuis, dat hiervoor plaatsmaakt.

Informatieavond voor bewoners

Voor bewoners van Schadewijk wordt op maandag 30 november een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst krijgen bezoekers meer uitleg over de plannen, de planning en de stappen die nog moeten worden genomen. Ook wordt besproken hoe bewoners hun ideeën, zorgen en wensen kunnen delen.

Er is nog geen ontwerp voor het kindcentrum en de openbare ruimte. Dit wordt op een later moment uitgewerkt. De informatieavond biedt daarnaast ruimte voor vragen en het uitwisselen van gedachten.

Praktische details

De informatieavond vindt plaats op maandag 30 november 2026, van zeven tot negen uur ’s avonds. Inloop is mogelijk vanaf half zeven. De locatie is Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2 in Oss.