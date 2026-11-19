Advertentie
Stroomstoring in Hoogerheide: herstel verwacht rond half zes
In Hoogerheide, gemeente Woensdrecht, is sinds kwart over één vanmiddag een stroomstoring. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half zes is opgelost.
De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4631. Het aantal getroffen adressen is op dit moment nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren en repareren van stroomnetwerken, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.
Het probleem begon vandaag om kwart over één ’s middags. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat de stroom rond half zes vanmiddag weer terug is.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie