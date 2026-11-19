In Hoogerheide, gemeente Woensdrecht, is sinds kwart over één vanmiddag een stroomstoring. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half zes is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4631. Het aantal getroffen adressen is op dit moment nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren en repareren van stroomnetwerken, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.

Het probleem begon vandaag om kwart over één ’s middags. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat de stroom rond half zes vanmiddag weer terug is.