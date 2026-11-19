De gemeente Bergeijk heeft haar nieuwe Energiestrategie gepresenteerd. Het doel is om in 2050 energieneutraal te zijn. Inwoners en ondernemers hebben meegedacht over de plannen. Op 10 december beslist de gemeenteraad over de strategie.

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Bergeijk wil in 2050 energieneutraal zijn, wat betekent dat er net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als verbruikt. Eerder streefde de gemeente naar dit doel in 2030, maar dat bleek niet haalbaar. Daarom sluit Bergeijk nu aan bij de landelijke ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De strategie richt zich niet alleen op het opwekken van duurzame energie, maar ook op energiebesparing, betaalbaarheid en het slimmer gebruiken en delen van energie.

Inwoners denken mee

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben afgelopen zomer meegedacht over de toekomst van energie in Bergeijk. Dit gebeurde via vragenlijsten, straatgesprekken en workshops. Tijdens inloopsessies in september konden inwoners reageren op de eerste plannen. Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid belangrijk is, maar dat er ook aandacht moet zijn voor betaalbaarheid, gezondheid, natuur en landschap. Deze punten zijn verwerkt in de nieuwe strategie.

Plannen voor de komende jaren

De komende jaren wil Bergeijk inzetten op energiebesparing en het verduurzamen van woningen en gebouwen. Daarnaast moet lokaal opgewekte energie slimmer worden gebruikt, bijvoorbeeld door het delen van energie tussen inwoners en bedrijven. Dit kan het elektriciteitsnet ontlasten en ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw. Ook blijft er ruimte voor zonne- en windenergie, mits deze projecten passen bij de omgeving en voordelen opleveren voor de inwoners.

Besluit op 10 december

Op 10 december wordt de Energiestrategie voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring worden de plannen verder uitgewerkt in concrete projecten. De strategie moet ervoor zorgen dat Bergeijk op lange termijn voldoende betaalbare en betrouwbare energie heeft, met oog voor natuur, landschap en de belangen van inwoners en ondernemers.