Peter Westelaken, jarenlang een drijvende kracht achter de schermen bij PSV, is overleden. Hij werkte sinds 1981 voor de club en werd in 2005 benoemd tot Lid van Verdienste. Westelaken speelde een belangrijke rol in de groei en professionalisering van de Eindhovense voetbalclub.

Gevonden voor jou

Peter Westelaken begon zijn carrière bij PSV in 1981, na een overstap van Philips. Hij werkte aanvankelijk als administrateur en was verantwoordelijk voor de productie en verkoop van het Programmablad. Daarnaast voerde hij verschillende administratieve taken uit en assisteerde hij manager Kees Ploegsma.

In die periode was de organisatie van PSV nog klein. Westelaken vormde samen met vier collega’s de kern van de stadionorganisatie. Het werk vergde lange dagen, waarbij ook de weekenden vaak gevuld waren met werkzaamheden.

Veelzijdige taken



Naast zijn administratieve werk speelde Westelaken een belangrijke rol in de communicatie van PSV. Hij was jarenlang eindredacteur van het maandblad De PSV’er en werkte samen met hoofdredacteur Wim Wich. Ook onderhield hij contacten met de pers, leidde persconferenties en droeg bij aan het jubileumboek ‘Voor Rood-Wit Gezongen’.

Westelaken zag de club transformeren van een vereniging naar een professioneel voetbalbedrijf. Zijn takenpakket breidde zich uit naar wedstrijdorganisatie, veiligheid, representatie en het bewaken van de clubcultuur. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het multifunctionele Philips Stadion.

Hoogtepunten bij PSV



In zijn lange carrière maakte Peter Westelaken zo’n duizend wedstrijden mee. Hij was getuige van meerdere landskampioenschappen en beleefde in 1988 het absolute hoogtepunt: de winst van de Europa Cup 1. Na zijn pensioen in 2004 werd hij een jaar later benoemd tot Lid van Verdienste, als erkenning voor zijn jarenlange inzet.

PSV herdenkt Peter Westelaken met grote waardering en erkent zijn belangrijke bijdrage aan de club. Hij laat een blijvende indruk achter op de organisatie en de supporters.