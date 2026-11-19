Vanaf 1 januari 2027 ontvangen inwoners van Maashorst alleen reclamefolders als zij een JA/JA-sticker op hun brievenbus hebben. Daarmee wil de gemeente de hoeveelheid ongewenst drukwerk verminderen.

Gevonden voor jou

De JA/JA-sticker wordt vanaf het nieuwe jaar verplicht voor het ontvangen van ongeadresseerde reclamefolders. Inwoners en bedrijven zonder sticker krijgen deze folders niet meer. Huis-aan-huisbladen en andere belangrijke post, zoals bewonersbrieven en informatie van verenigingen, blijven wel bezorgd.

Vanaf 1 december 2026 kunnen inwoners van Maashorst gratis een JA/JA-sticker ophalen. De stickers zijn verkrijgbaar op verschillende locaties, waaronder dorpshuizen, het gemeentehuis, de milieustraat en kringloopwinkels in Uden en Zeeland. Ook Repair Cafés in Uden en Schaijk bieden de sticker aan.

Geen actie nodig voor NEE-stickers

Wie geen reclamefolders wil ontvangen, hoeft niets te doen. Bestaande NEE/JA-stickers en NEE/NEE-stickers blijven geldig. De nieuwe regeling geldt alleen voor ongeadresseerde reclamefolders en heeft geen invloed op andere post.

Voor inwoners die liever digitaal aanbiedingen bekijken, blijven folders beschikbaar via websites, apps en nieuwsbrieven van winkels. Ook op reclamefolder.nl kunnen diverse folders online worden ingezien.

Meld ongewenste folders

Vanaf 1 januari 2027 kunnen inwoners via de website van de gemeente Maashorst melden als zij toch ongeadresseerde reclamefolders ontvangen. Op de website staat ook meer informatie over de nieuwe regeling onder het kopje 'Afval > JA/JA-sticker'.