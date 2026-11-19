De politie is donderdagmiddag een kapsalon aan de Marconilaan in Eindhoven binnengevallen. In de zaak werden twee mannen aangehouden door een arrestatieteam.

De inval heeft volgens de politie te maken met een onderzoek naar de Opiumwet, die onder meer gaat over het produceren en verhandelen van drugs. Om welke drugs het precies gaat is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog.

De politie kan donderdag nog geen verdere details geven over de aanleiding voor de inval. De twee mannen werden in een politiebus afgevoerd. Volgens een ooggetuige waren er zelfs twee arrestatieteams betrokken bij de actie.



Rollers in de haren

Rond tien voor drie wordt in de kapsalon nog een derde verdachte staande gehouden. Ook is te zien dat een vrouw door de politie wordt gehoord, met haar permanentrollers nog in haar haar. Het is niet duidelijk of zij ook als verdachte wordt aangemerkt.