In Tilburg heeft een stroomstoring plaatsgevonden door graafschade. De storing begon vanmiddag rond kwart voor drie. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend, maar de netbeheerder verwacht het probleem rond zeven uur vanavond opgelost te hebben.

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De stroomstoring in Tilburg is veroorzaakt door graafschade. Hierbij is een stroomkabel beschadigd geraakt door werkzaamheden in de grond. De storing treft een deel van postcodegebied 5014.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomkabels en het oplossen van storingen, is op dit moment bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting zal de stroomvoorziening rond zeven uur vanavond weer normaal functioneren.