Op donderdag 3 december vinden er in het Raadhuis van Vught twee raadsdialogen plaats. De bijeenkomsten starten om acht uur ’s avonds in de Commissiekamer aan het Leeuwensteinplein 5.

Gevonden voor jou

De eerste dialoog, om acht uur, staat in het teken van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Tijdens deze bijeenkomst maakt de gemeenteraad kennis met de ODBN. Er wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden van de dienst, de maatschappelijke opgaven en de samenwerking met de gemeente.

Om negen uur volgt de tweede dialoog, waarin de Regio Noordoost-Brabant (RNOB) centraal staat. Vertegenwoordigers van de RNOB bespreken de betekenis van regionale samenwerking voor de gemeente Vught. Ook wordt de nieuwe Samenwerkingsagenda van RNOB toegelicht en komt de rol van de gemeenteraad aan bod.

Openbare vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk en vinden plaats in de Commissiekamer van het Raadhuis. Belangstellenden kunnen de bijeenkomsten ook rechtstreeks volgen via de conceptagenda en vergaderstukken die beschikbaar zijn op de website van de gemeente Vught.