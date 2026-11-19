De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdagochtend meerdere invallen gedaan in Helmond en Deurne. Onduidelijk is of er ook mensen zijn opgepakt.

Een woordvoerder van de FIOD gaat donderdag niet in op vragen over waar het onderzoek mee te maken heeft. Het blijft bij de mededeling dat het gaat om een strafrechtelijk onderzoek.

Het gaat onder meer om invallen in woonwagens aan de Rivierensingel en bedrijfspanden op de 1e Tussendijk in Helmond. Volgens het Eindhovens Dagblad waren er donderdagochtend ook invallen aan de Helmondsingel in Helmond en de Fabriekstraat in Deurne.

De FIOD is de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën. De dienst spoort financiële en fiscale criminaliteit op.