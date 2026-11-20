Voor het eerst brengt de provincie een kaart naar buiten met daarop locaties waar mogelijk sprake is van PFAS-vervuiling. Het gaat om ongeveer 3000 plekken waar mogelijk met het giftige PFAS gewerkt werd of wordt. Voor 750 van de plekken geldt dat mensen er in contact kunnen komen met de eventuele vervuiling. Van 375 plekken is dat zelfs al vastgesteld.

Rick Lemmens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Als een plek op de kaart staat, betekent dat niet dat er daadwerkelijk sprake is van vervuiling, benadrukt de provincie. Er moet eerst worden onderzocht of PFAS op een locatie in aanraking is gekomen met de bodem. Dat onderzoek gaat de provincie doen op die plekken waar bewoners in aanraking kunnen komen met de mogelijk vervuilde bodem, zegt gedeputeerde van Milieu Hagar Roijackers (PRO): "Dus bij woningen, scholen, speelplaatsen en moestuinen." Het gaat om een omvangrijk onderzoek, dus vraagt de provincie Brabanders om wat geduld. Roijackers: "We kunnen niet overal tegelijkertijd onderzoeken. Voor inwoners die ongerust zijn over hun gezondheid, staat daarom de GGD klaar om advies te geven en vragen te beantwoorden." In totaal liggen 750 van de 3000 locaties in de buurt van woningen, scholen, speeltuinen, recreatiegebieden of drink- of zwemwater. Van ongeveer 375 van die plekken is al vastgesteld dat er is of wordt gewerkt met PFAS of dat er incidenten met PFAS hebben plaatsgevonden. Voorbeelden zijn textiel-, tapijt- en papierbedrijven, voormalige stortplaatsen en oefenlocaties van de brandweer of andere plekken waar PFAS-houdend blusschuim is gebruikt. De provincie verwacht alle 750 locaties in 2028 te hebben onderzocht.

De gemeenten Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond hebben geen PFAS-locaties op de kaart van de provincie. Deze gemeenten hebben zelf de verantwoordelijkheid voor het PFAS-beleid. Voor de andere Brabantse gemeenten ligt dit bij de provincie.

Wat is PFAS? PFAS is een verzamelnaam voor een groep van duizenden chemische stoffen die niet afbreken in de natuur. Ze tasten het immuunsysteem aan en bij langdurige blootstelling zijn sommige soorten kankerverwekkend. De stoffen komen in het milieu terecht doordat bedrijven ze lozen of uitstoten. Vorig jaar kwam landelijk in het nieuws dat bijna iedereen in Nederland te veel PFAS in het bloed heeft.