In Kruisland, gemeente Steenbergen, zitten sinds kwart over drie vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De oorzaak is een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden. Naar verwachting is de storing om kwart voor zeven opgelost.

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De stroomstoring in Kruisland is veroorzaakt door graafschade. Dat betekent dat een kabel tijdens graafwerkzaamheden per ongeluk is geraakt. Hierdoor hebben minder dan 25 adressen in een deel van postcodegebied 4756 geen stroom.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van het stroomnet in de regio, is bezig met het herstel. Volgens de planning zal de storing rond kwart voor zeven vanavond zijn verholpen.