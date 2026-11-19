Verschillende weggebruikers zijn vorige week vrijdag bij een grote verkeerscontrole in Drunen, Vlijmen en Nieuwkuijk op de bon geslingerd. Zo reden er twee automobilisten zonder geldig rijbewijs en zat er iemand onder invloed van drugs achter het stuur.

De controle werd gehouden door de politie en boa's. "Dit deden we onder andere omdat we signalen kregen vanuit de wijk", schrijft de politie donderdag op Instagram.

Naast rijden zonder rijbewijs en onder invloed van drugs kregen ook twaalf fatbikers een bekeuring. Zij reden op de openbare weg terwijl hun fatbike niet aan de technische eisen voldeed. Eén fatbike had geen rem. Daarnaast hadden sommige bestuurders geen helm op.

Vijftien mensen vervolgden hun weg na de controle met een boete op zak omdat ze hun telefoon vast hadden tijdens het rijden. Twee weggebruikers konden hun identiteitsbewijs niet laten zien. Naast bekeuringen werden ook vijf officiële waarschuwingen uitgedeeld.