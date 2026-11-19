De wc is normaal gesproken een plek waar je het liefst even alleen bent. Maar radiopresentator Koen Wijn van Omroep Brabant maakte er vandaag juist een ontmoetingsplek van. Hij presenteerde zijn radioshow Wijn in de middag vanaf het toilet, met de deur wagenwijd open. Het leverde een nogal ongebruikelijke radioshow op, maar dat gebeurde niet zomaar. Speciaal voor Wereld WC Dag staat Koen in zijn show stil bij het grote tekort aan openbare toiletten in de provincie.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet