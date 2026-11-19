Op maandag 23 november begint fase 4 van de herinrichting van het dorpshart in Budel. Oude bestrating wordt verwijderd, rioolbuizen vernieuwd en straten krijgen meer groen. De werkzaamheden zijn grotendeels klaar voor Kerst.

Gevonden voor jou

In fase 4 worden oude bestratingen verwijderd, nieuwe rioolbuizen aangelegd en krijgen de straten nieuwe bestrating en meer groen.

De planning is dat de werkzaamheden grotendeels vóór Kerstmis afgerond zijn. Na de jaarwisseling worden nog enkele laatste werkzaamheden uitgevoerd. Daarna volgt het zuidelijke deel van de Deken van Baarsstraat. Bewoners en ondernemers in de omgeving worden vooraf geïnformeerd over de voortgang.

Omleidingen tijdens het werk

Tijdens de werkzaamheden zijn de betreffende straten afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Er worden tijdelijke omleidingen ingesteld. Woningen en winkels blijven te voet bereikbaar, en ook met een fiets aan de hand kun je erlangs.

De afvalinzameling kan tijdelijk anders verlopen. Als de vuilniswagen niet bij je woning kan komen, wordt gevraagd de afvalcontainers aan de rand van het werkgebied te plaatsen. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen dit aangeven bij de uitvoerder. Medewerkers helpen dan met het verplaatsen van de container.

Informatie over werkzaamheden

Actuele informatie over het werk, verkeersmaatregelen en omleidingen is te vinden op de bouwborden in de straat en in de BouwApp.