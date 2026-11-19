De A65/N65 tussen Vught en knooppunt De Baars bij Tilburg is van vrijdagavond 27 november tot maandagochtend 30 november afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Weggebruikers moeten rekening houden met een kwartier extra reistijd.

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Rijkswaterstaat sluit de A65/N65 richting Tilburg af voor groot onderhoud. De werkzaamheden starten op vrijdag 27 november om negen uur ’s avonds en duren tot maandag 30 november vijf uur ’s ochtends. Het gaat om het traject tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars.

Tijdens het weekend blijven de kruisingen op de route open op zaterdag en zondag. Omrijden kan via de A59 als je vanuit Utrecht, Oss of Nijmegen komt. Vanuit Vught wordt verkeer omgeleid via de A2 en de A58. Gele borden langs de weg wijzen de alternatieve routes aan.

Waarom onderhoud?

De werkzaamheden bestaan uit snoei- en kapwerkzaamheden. Bomen worden alleen gekapt als ze ziek zijn of een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Het onderhoud is nodig om de weg veilig en goed begaanbaar te houden. De keuze voor het weekend is gemaakt omdat het dan rustiger is op de weg.