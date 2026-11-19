De gemeente Steenbergen biedt gezinnen een jaar lang gratis de app ChatLicense aan. Met de app leren kinderen van 9 tot 12 jaar spelenderwijs omgaan met online media en sociale apps. Ook ouders krijgen handvatten om het gesprek over schermgebruik aan te gaan. Volgens de gemeente helpt het om aandacht en concentratieproblemen bij kinderen te voorkomen.

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ChatLicense is een app die kinderen leert omgaan met de digitale wereld. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze sociale media zoals WhatsApp en TikTok veilig kunnen gebruiken. Ouders krijgen een eigen versie van de app, waarmee ze de voortgang van hun kind kunnen volgen en gesprekken over schermgebruik kunnen voeren. De gemeente Steenbergen stelt de app een jaar lang gratis beschikbaar aan gezinnen in de gemeente.

In zijn werk merkt Jeroen, regisseur Jeugd bij de gemeente, dat kinderen steeds meer moeite hebben met aandacht en concentratie door het gebruik van sociale media. Hij probeerde de app uit met zijn zoon van 11 jaar. "Kinderen leren spelenderwijs nadenken over hun schermtijd en hoe ze dit beter kunnen indelen," zegt hij. Volgens Jeroen werkt de app niet alleen met regels, maar zet het kinderen ook aan het denken over hun gedrag.

Kinderen leren door te doen

De app motiveert kinderen om actief te leren en geeft ouders hulpmiddelen om het gesprek over online gedrag aan te gaan. Jeroen benadrukt dat de app de opvoeding niet overneemt. "Als ouder blijf je verantwoordelijk en moet je je kind blijven stimuleren," legt hij uit. Zijn zoon gebruikt de app inmiddels dagelijks, maar Jeroen merkt dat de aandacht na een tijdje kan verslappen. "Je kunt niet verwachten dat een app alles oplost."

Ook het gedrag van ouders speelt een belangrijke rol. Jeroen adviseert ouders om zelf bewust om te gaan met hun telefoon en voldoende offline momenten met hun kinderen door te brengen. "Je eigen voorbeeld heeft veel invloed op hoe je kind online omgaat met beeldgebruik. Blijf in gesprek en zorg dat je weet wat je kind online doet."

Gratis beschikbaar in Steenbergen

De gemeente Steenbergen biedt ChatLicense een jaar lang gratis aan voor gezinnen in de gemeente. De app is vooral geschikt voor kinderen van 9 tot 12 jaar en kan ook gebruikt worden door kinderen in de eerste klas van de middelbare school. Volgens Jeroen is het belangrijk om op tijd te beginnen, maar ook als er al zorgen zijn over beeldschermgebruik kan de app helpen.

Gezinnen uit Steenbergen kunnen de app gratis activeren met een speciale code. Voor meer informatie over ChatLicense verwijst de gemeente naar de website van de app.