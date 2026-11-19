Brabant Water start op 23 november met het vervangen van waterleidingen in Dongen. De werkzaamheden beginnen in de Bolkensteeg en de Minister Aalberselaan. Wegen worden afgesloten, maar huizen blijven te voet bereikbaar.

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De vervanging van waterleidingen in Dongen gebeurt in fases. Na de Bolkensteeg en de Minister Aalberselaan komen ook delen van de Monseigneur Ariënsstraat en de Monseigneur Schaepmanlaan aan de beurt. Het werk begint op 23 november in de Bolkensteeg en start begin december in de Minister Aalberselaan.

Tijdens de werkzaamheden worden de betrokken wegen afgesloten en verkeer omgeleid. Huizen blijven wel te voet bereikbaar. Ook het tankstation in de Bolkensteeg blijft toegankelijk.

Planning tot mei 2027

De werkzaamheden in de Bolkensteeg duren tot halverwege december. In de Minister Aalberselaan wordt in twee delen gewerkt tot eind januari. Daarna volgen de overige straten. Het hele project loopt door tot en met mei 2027.