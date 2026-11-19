In Elsendorp is op 18 november een noodsteunpunt getest tijdens een oefening met een scenario van langdurige stroomuitval. Inwoners, vrijwilligers, lokale organisaties en de gemeente werkten samen om te zien wat goed werkt en wat beter kan.

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Hoe blijf je in contact als stroom, internet en telefonie langdurig uitvallen? Dat was de centrale vraag tijdens de oefening in Elsendorp. Het noodsteunpunt is een plek waar inwoners tijdens een noodsituatie informatie kunnen krijgen en meldingen kunnen doorgeven aan hulpdiensten of de gemeente.

De oefening was onderdeel van een landelijke pilot waaraan bijna 70 gemeenten meedoen. Het doel was om te onderzoeken hoe een noodsteunpunt functioneert bij een langdurige stroomstoring en welke verbeteringen mogelijk zijn. De resultaten worden gebruikt om noodsteunpunten verder te ontwikkelen.

Samenwerking in Elsendorp

In Elsendorp ging het niet alleen om het testen van het noodsteunpunt. De oefening liet ook zien hoe inwoners, vrijwilligers en lokale organisaties samenwerken in crisissituaties. Dit onderlinge contact en de gezamenlijke aanpak versterken de weerbaarheid van het dorp.

De gemeente Gemert-Bakel benadrukt dat de kracht van een noodsteunpunt niet alleen in de faciliteiten zit, maar vooral in de betrokkenheid van de gemeenschap. Het samenwerken en naar elkaar omkijken maakt het dorp beter voorbereid op noodsituaties.

Lessen voor de toekomst

De inzichten uit de oefening in Elsendorp worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van noodsteunpunten in Nederland. Zo hoopt men beter voorbereid te zijn op toekomstige situaties waarin communicatie en hulpverlening onder druk staan.