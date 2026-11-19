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Automobilist wijkt uit voor werkzaamheden en botst op scooter in Molenschot
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Een scooterrijder is donderdagmiddag op het fietspad va de Bavelseweg in Molenschot aangereden door een auto. Door werkzaamheden op de weg week de automobilist uit naar het fietspad, waar hij op de scooter botste.
De scooterrijder is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
Volgens de borden mag het verkeer om de werkzaamheden heen rijden. De politie doet onderzoek.
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