Een arrestatieteam is donderdag aan het einde van de middag een huis aan de Rigelstraat in Eindhoven binnengevallen. Daarbij is een man aangehouden.

De DSI (Dienst Speciale Interventies) deed de inval rond vijf uur. Het zwaarbewapende team hield na de inval in de woonkamer een man aan. Hij werd geblinddoekt meegenomen door het arrestatieteam.

De rest van het huis werd nog doorzocht om te kijken of er meer mensen in het huis waren, maar dat bleek niet het geval. Waarom de inval werd gedaan en om wat voor onderzoek het gaat, wil de politie nog niet zeggen.