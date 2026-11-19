De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agenten. Ze bellen aan, spreken mensen op straat aan of benaderen hen telefonisch. De nepagenten vragen om waardevolle spullen, zoals sieraden of geld, zogenaamd om deze veilig op te bergen. De politie benadrukt dat zij nooit om dergelijke spullen vraagt.

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De afgelopen weken zijn er meldingen binnengekomen van oplichters die zich voordoen als wijkagent. Ze vertellen dat er recent is ingebroken in de buurt en waarschuwen dat de bewoner mogelijk ook slachtoffer kan worden. Als oplossing stellen ze voor om waardevolle spullen op te bergen in een kluis op het politiebureau.

Om vertrouwen te wekken dragen deze nepagenten soms een uniform dat lijkt op dat van de politie. De politie benadrukt dat echte agenten zich altijd kunnen legitimeren met een officieel politielegitimatiebewijs. Dit is een kaart met naam, personeelsnummer en pasfoto.

Wees alert

Bij twijfel adviseert de politie om altijd te controleren of je met een echte agent te maken hebt. Aan de deur kun je vragen naar het politiepersoneelsnummer en dit verifiëren door de politie te bellen via 112. Telefonisch kun je de naam en het nummer van de beller noteren en direct ophangen. Daarna kun je via 0900-8844 checken of het gesprek echt was.

Een politiemedewerker in burgerkleding moet uit zichzelf zijn legitimatiebewijs tonen. Een echte agent heeft er geen bezwaar tegen als je de tijd neemt om alles te controleren.