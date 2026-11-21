Haar opa Jos speelde voor MVV en Helmond Sport, vader Ramon (51) voor MVV en Robine (21) is de derde generatie Lacroix die het heeft geschopt tot het profvoetbal. En dat terwijl de huidige middenveldster van PSV in eerste instantie niet mocht gaan voetballen. De Valkenswaardse volgde haar hart en legt de lat voor zichzelf heel hoog. “Of ik op mijn vader en opa lijk? Ze zeggen dat we allemaal heel eigenwijs zijn.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vader Ramon had in eerste instantie liever niet dat zijn dochter ging voetballen. En dus koos Robine voor andere sporten, zoals hockey en dansen. “Ik ben van een andere generatie en vond dat jongens voetballen en meisjes hockeyen”, zegt Ramon. “Robine heeft diverse sporten gedaan, maar op een gegeven moment wilde ze echt gaan voetballen. Toen hebben we haar maar aangemeld.” Bij de jongens van SV Valkenswaard begon Robine in de F6, maar al snel maakte ze de overstap naar de F1. Ramon: “Als 7-jarig meisje kun je positief of negatief opvallen tussen de jongens. Bij Robine zag het er goed uit, ze was talentvol.”

Bij PSV is Robine één van de weinig zelfopgeleide speelsters in de selectie. Na SV Valkenswaard en een korte tijd bij UNA werd ze opgepikt door de Eindhovenaren. Via Jong PSV brak ze door tot de hoofdmacht en dit jaar verlengde ze haar contract tot medio 2028. De middenveldster is een vast gezicht in de selectie, al is ze de laatste weken niet altijd verzekerd van een basisplaats. “In het begin van dit seizoen maakte ik veel minuten, momenteel is dat iets minder. Er zijn speelsters teruggekomen van blessures en nieuwe meiden bijgekomen. Het trainingsniveau is wel hoog en het is wachten op kansen”, zegt de Valkenswaardse die Oranje en een buitenlandse transfer als doelen heeft. Het doel van Robine dit seizoen is om de landstitel met PSV te prolongeren. De Eindhovenaren hebben net als koploper FC Twente en nummer drie Ajax 22 punten in 10 wedstrijden. “Vorig seizoen was het ook al zo spannend. Wij hebben een ploeg die goed kan voetballen en voor elkaar vecht, ook als het niet loopt.”

"Robine staat met stip op één."

Zeker bij thuiswedstrijden staan de trouwe fans van Robine langs de kant. Zoals haar vader Ramon, die geniet van de ontwikkeling van zijn dochter. “Ze is technisch sterk en heeft de pure wilskracht om te slagen als prof. Ik vermeed als speler de duels, Robine absoluut niet, dat heeft ze van haar opa. Of ze eigenwijs is? Dat waren mijn vader en ik ook, maar Robine staat met stip op één.” Ramon geeft zijn dochter regelmatig tips, als het maar niet direct na de wedstrijd is. Robine: “Ik neem het dan toch niet van hem aan. De trainer bespreekt veel met me, mijn vader weet dat hij niets hoeft te zeggen. Een dag later luister ik wel, al vind ik niet dat hij altijd gelijk heeft. Eigenwijs he.”

Van tennis naar voetbal Dat Ramon Lacroix prof werd, is opvallend. Hij hoorde bij de nationale tennistop, maar vanwege een knieblessure moest hij stoppen. Lacroix kon ook goed voetballen en schopte het uiteindelijk tot profvoetbal. Met MVV promoveerde hij zelfs naar de Eredivisie. Sinds 2012 runt hij een tennisschool.