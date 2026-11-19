Minder dan een op de vijf chauffeurs van vrachtwagens en touringcars, die ondanks het verbod over de Merwedebrug reden, hebben daarvoor een boete gekregen. Sinds half juli zijn 5500 boetes uitgedeeld, terwijl 32.000 overtredingen zijn opgemerkt. Dat schrijft minister Vincent Karremans aan de Tweede Kamer.

Rijkswaterstaat meldde in juli dat de boogconstructie van de brug tussen Sleeuwijk en Gorinchem minder sterk is dan gedacht. Vrachtverkeer en touringcars mogen er sindsdien niet meer overheen, lijnbussen nog wel. Op overtredingen staat een boete van 500 euro.

Handhaving buitenlands kenteken lastig

Dat veel zware voertuigen die het verbod negeren niet zijn beboet, komt volgens een woordvoerder van de minister van Infrastructuur en Waterstaat vooral doordat handhaving bij buitenlandse voertuigen moeilijker is. "Overtredingen van voertuigen uit veel Europese landen kunnen via camerahandhaving momenteel nog niet worden beboet", schrijft de woordvoerder.

Sinds 1 september is het wel mogelijk om kentekens uit België, Duitsland en Zwitserland een boete te geven.

Sinds begin augustus is het aantal zware voertuigen dat over de brug rijdt, gedaald tot rond de vijfhonderd per dag. Daarmee "wordt de situatie op dit moment als voldoende veilig beschouwd", aldus Karremans. Daarbij helpt het ook dat de asfaltlaag lichter is gemaakt. Hoe dan ook blijft het verbod volgens de minister nodig.

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