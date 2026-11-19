De gemeente Tilburg heeft woensdag een noodsteunpunt getest in wijkcentrum de Symfonie. Bewoners van Tilburg Noord speelden een scenario na waarbij de stroom langdurig was uitgevallen. Met de proef wil de gemeente onderzoeken hoe zij inwoners kan ondersteunen in crisissituaties.

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Het noodsteunpunt in Tilburg Noord is onderdeel van een landelijk programma waarin alle 25 veiligheidsregio's vergelijkbare testen uitvoeren. Tilburg is één van de vier gemeenten in de regio die dit najaar een noodsteunpunt test. De inzichten uit deze proeven moeten leiden tot een goed werkend netwerk van steunpunten in Nederland.

Inwoners actief betrokken

Bijzonder aan de Tilburgse aanpak is de centrale rol van de inwoners. Zij waren niet alleen de doelgroep van het noodsteunpunt, maar bemanden het ook zelf tijdens de test. Op deze manier wil de gemeente leren hoe het steunpunt kan functioneren en hoe bewoners elkaar kunnen helpen als dagelijkse voorzieningen wegvallen.

Vrijwilligers en studenten

Ongeveer veertig vrijwilligers uit Tilburg Noord deden mee aan de proef. Sommigen hebben een sterke band met de wijk, anderen zijn getraind als burgerreservist. Daarnaast speelden acteurs en studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde van Avans Hogeschool een rol in het scenario. Trainers en begeleiders zorgden ervoor dat de oefening goed en veilig verliep.

Het noodsteunpunt moet een plek worden waar inwoners tijdens langdurige crises terecht kunnen voor hulp, informatie en contact. Door nu te oefenen, leren vrijwilligers en organisaties hoe zij samen kunnen handelen wanneer het echt nodig is.