De geplande inloopavond over de nieuwbouw van de Raambrug in Escharen op 26 november gaat niet door. De bijeenkomst wordt verplaatst naar het voorjaar.

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De gemeente heeft na overleg met bewoners van de Raambrug in Escharen besloten om eerst een experiment uit te voeren voordat de nieuwe brug wordt gebouwd. Op het stuk Beerschemaasweg tussen de brug en de Zanddijk komen tijdelijk snelheidsremmende voorzieningen.

Tijdens deze proefperiode zal de gemeente snelheidsmetingen doen om te onderzoeken wat het effect van de maatregelen is. Op basis van de resultaten wordt een voorstel gemaakt voor de inrichting van het wegdek bij de nieuwe brug.

De inloopavond die oorspronkelijk gepland stond op donderdag 26 november in het Dorpshuus wordt om die reden uitgesteld. De bijeenkomst zal naar verwachting in het voorjaar plaatsvinden. Een exacte datum wordt nog bekendgemaakt.