In Ossendrecht worden in 2027 elektriciteitskabels en waterleidingen vervangen. Dit gebeurt gefaseerd en zal worden uitgevoerd door verschillende bedrijven.

Gevonden voor jou

Naast het vervangen van elektriciteitskabels worden ook waterleidingen aangepakt waar dit nodig is.

Het project zal in fases verlopen en richt zich op het verbeteren van de infrastructuur in het dorp. De exacte planning en updates over de werkzaamheden zijn beschikbaar via een speciale app.

Bewoners kunnen de voortgang volgen via de Bouwapp, een gratis applicatie die actuele informatie biedt over de werkzaamheden. Het vervangingsgebied is ook in kaart gebracht en online beschikbaar.