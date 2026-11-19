Een fietser is donderdagavond zwaargewond geraakt op de Celebeslaan in Eindhoven, een fietsstraat. Het slachtoffer werd met hoge snelheid aangereden door een automobilist die kort daarvoor betrokken zou zijn geweest bij een verkeersruzie.

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Die ruzie zou zijn ontstaan nadat de automobilist op de Berenkuil, zo'n één kilometer voor het ongeluk met de fietser, botste met een auto. De tegenpartij ging ervandoor, waarop de bestuurder de achtervolging inzette. Hij raakte door de hoge snelheid op de Celebeslaan de macht over het stuur kwijt en schepte daarbij de fietser.

Die raakte zwaargewond. Er landde een traumahelikopter op de plek van het ongeluk. De automobilist is aangehouden.

De auto waarmee de automobilist eerder op de Berenkuil in botsing zou zijn gekomen, was verdwenen. De politie roept de bestuurder van die auto op zich te melden.