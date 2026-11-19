Het boek ‘Project Gebouw-T – het rauwe verhaal’ verschijnt op woensdag 16 december. Het beschrijft de totstandkoming van het poppodium in Bergen op Zoom, inclusief hoogte- en dieptepunten.

Gevonden voor jou

Het nieuwe boek ‘Project Gebouw-T – het rauwe verhaal’ biedt een kijkje achter de schermen van de transformatie van een monumentale manege naar een modern poppodium in Bergen op Zoom. Auteur Gerlof Jorritsma, voormalig ambtenaar en projectleider, beschrijft in het boek niet alleen de successen, maar ook de tegenslagen en obstakels die tijdens het proces werden overwonnen.

Het boek bevat meer dan 150 unieke foto’s die de metamorfose van Gebouw-T in beeld brengen. Van de bouw tot de culturele impact: het boek belicht vijftien jaar geschiedenis van het poppodium, waar muziek, cultuur en talentontwikkeling samenkomen. Het ontwerp is verzorgd door Jeroen Peetoom, die ook verantwoordelijk is voor de huisstijl van Gebouw-T.

Boekpresentatie op 16 december



Op woensdag 16 december wordt het boek gepresenteerd in het café van Gebouw-T. Tijdens de avond zijn er korte lezingen over de geschiedenis en bouw van het poppodium. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan voormalige en huidige wethouders cultuur Maarten van Eekelen en Rob van den Aarsen. De toegang is gratis. Inloop is vanaf half acht ’s avonds, en het programma begint om acht uur.