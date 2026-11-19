Een voetganger is donderdagavond gewond geraakt op de kruising van het Trampad met de Mauritsstraat in Sprang-Capelle. De voetganger werd licht geraakt door een auto en kwam voor de auto op straat terecht. De automobilist moest een alcohol- en drugstest doen en testte op een van de twee positief.

De automobilist zag de voetganger over het hoofd toen hij vanuit het Trampad de Mauritsstraat in wilde rijden. Buurtbewoners schoten te hulp en hielden het slachtoffer in afwachting van de ambulance stabiel. De man is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

De automobilist bleef ongedeerd. Wel moest hij door de positieve test met de politie mee naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto liep geen schade op.