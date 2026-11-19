De gemeente Best werkt samen met andere gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven aan een nieuw regionaal energieplan. Het doel is een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem dat klaar is voor de toekomst. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt en daarna voorgelegd aan de gemeenteraden.

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De vraag naar elektriciteit groeit snel door onder andere elektrische auto’s en warmtepompen. Op veel plekken kan het stroomnet deze groei niet aan. Om dit probleem aan te pakken, wordt gewerkt aan de Regionale Energiestrategie 2.0. Dit plan moet zorgen voor een energiesysteem dat betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is.

De regio kan niet alle benodigde energie zelf opwekken, maar door samen te werken kunnen gemeenten beter inspelen op de vraag en het aanbod. Het plan richt zich op energiebesparing, meer opwekking van stroom met zon en wind, en het gebruik van warmte uit bodem en water. Daarnaast wordt gekeken naar oplossingen voor het volle stroomnet en nieuwe technieken.

Plan richting 2050

De Regionale Energiestrategie 2.0 is gericht op de toekomst, met 2050 als stip op de horizon. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt. Zodra dit proces is afgerond, krijgen de gemeenteraden in de regio het voorstel ter beoordeling. Het uiteindelijke doel is dat er voldoende energie beschikbaar is op de momenten dat die nodig is.