Bijna duizend inwoners van Best deden mee aan het Bloemenproject Het Groene Woud. Geertje Swinkels maakte de winnende foto en kreeg een bijenhotel als prijs.

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In maart konden inwoners van Best gratis bloemzaden ophalen op de weekmarkt. Het Bloemenproject Het Groene Woud had als doel om tuinen groener te maken en meer biodiversiteit te creëren. Deelnemers konden bloemzaden aanvragen voor een stuk tuin van maximaal 100 vierkante meter. In totaal is zes hectare grond ingezaaid, wat neerkomt op ongeveer acht voetbalvelden.

Naast het zaaien van bloemen konden deelnemers meedoen aan een fotoprijsvraag. Ze werden uitgedaagd om hun mooiste foto van de zelfgezaaide bloemen in te sturen. Geertje Swinkels maakte de winnende foto en ontving een bijenhotel uit handen van wethouder Slijper. Het bijenhotel biedt een veilige plek voor bijen en andere insecten.

Bloemen en biodiversiteit

De bloemen uit het project hebben een belangrijke functie. Ze zorgen voor voedsel en schuilplaatsen voor insecten en vogels. Ook helpen ze bij de bestuiving van planten. Het project is een samenwerking tussen Het Groene Woud, Het Bloemenproject en de gemeenten in de regio.