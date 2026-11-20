Toen de mannen van HC ’s-Hertogenbosch in 2001 voor het laatst de landstitel pakten, was Timo Boers nog niet geboren. De Bossche hockeyers zijn nu koploper in de Hoofdklasse en dat komt mede door de goals van de 23-jarige topscorer. De Bosschenaar heeft volgens trainer Nanco Jansonius de beste strafcorner ter wereld. Boers zelf blijft nuchter. "Op internationaal niveau ben ik nog weinig getest."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Na de 3-0 winst op Oranje-Rood uit Eindhoven donderdagavond verstevigde HC ’s-Hertogenbosch de koppositie in de Hoofdklasse. Met uiteraard een doelpunt van Boers, zijn vijftiende alweer dit seizoen. De verdediger werd de laatste twee seizoenen topscorer in de hoogste competitie van Nederland en het zal niemand verbazen als het drie op een rij wordt. "Een persoonlijk doel in het aantal doelpunten heb ik niet. Ik hoop gewoon dat iedere strafcorner erin gaat", zegt Boers.

Zijn strafcorner is een wapen waar hij al vele jaren uren op oefent. Niet alleen op Hockeycomplex Oosterplas in Den Bosch, maar ook vroeger op een kunstgrasveldje bij zijn vader in Moergestel. Inmiddels staan er 101 competitietreffers achter zijn naam, veelal via een strafcorner. "Samen met de trainer maak ik een plan en als ik de bal perfect raak, dan is de kans op een doelpunt groot. Al is het nooit een garantie dat de bal erin gaat." Boers is blij met zijn treffers, maar is vooral tevreden met het succes van zijn ploeg. Na tien wedstrijden pakten de Bosschenaren al 26 punten en zijn daarmee de trotse koploper. "Het is zeker niet alleen mijn feestje, het hele team knokt er keihard voor. Mooi om te zien is hoeveel tijd en energie er in het hockey wordt gestopt." Het woord 'kampioenschap' is verboden in Den Bosch en dat is begrijpelijk zo vroeg in het seizoen. Boers is overtuigd van de kwaliteiten van zijn team, maar wil de verwachtingen temperen. "We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. We kunnen wel van alles gaan roepen, maar er zijn nog zoveel duels te spelen. Dat het nu goed gaat, is geen garantie dat het aan het einde ook zo is. Denken aan de titel is nog veel te vroeg."

"Zoveel variatie, dat is bijna niet te verdedigen."

Trainer Nanco Jansonius genoot donderdagavond van zijn ploeg in de Brabantse derby. Een plek in de play-offs is het doel van de Bossche koploper. "Je ziet dat de jongens hard willen werken en een hecht team vormen. Het is mijn vierde jaar in Den Bosch en dan zijn de dingen duidelijker hoe we het in het veld willen doen. Iedere keer is het een puzzel die we proberen te leggen." Boers is volgens zijn trainer een zeer belangrijke kracht in het elftal. "Zijn corner is misschien wel de beste ter wereld. Hij kan zoveel met de bal en heeft zoveel variatie, dat is bijna niet te verdedigen."