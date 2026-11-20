Drie inzittenden van een auto zijn donderdagavond zwaargewond geraakt nadat hun auto op een vrachtwagen botste in Heeswijk-Dinther. Het ongeluk gebeurde iets na half twaalf op de Baron van den Bogaerdelaan.

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De auto kwam vanuit de richting van de N279 en botste door onbekende oorzaak frontaal op de vrachtwagen die uit tegenovergestelde richting kwam. De auto kwam in de berm tot stilstand, vlak langs rivier de Aa.

De vrachtwagenchauffeur vervoerde paarden in zijn voertuig. De dieren raakten niet gewond. Ze zijn ter plaatse overgeplaatst in een andere vrachtwagen. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.

Brokstukken verspreid over straat

Hulpdiensten rukten massaal uit: brandweer, meerdere politie-eenheden, vier ambulances en een Mobiel Medisch Team kwamen naar het ongeval. De drie zwaargewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen.

Brokstukken van het ongeval lagen verspreid over straat. De weg werd compleet afgesloten voor ander verkeer. De politie heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.