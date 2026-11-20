Twee jonge mannen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Groeneweg in Wijk en Aalburg. De auto waarin ze zaten, raakte van de weg, botste frontaal tegen een boom en kwam vervolgens met de voorkant in een sloot tot stilstand.

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Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. De bestuurder kwam vanaf de provinciale weg en reed naar Veen. In een flauwe bocht verloor hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur. Het voertuig raakte van de weg en reed vervolgens een stuk over het naastgelegen fietspad terecht, waarna het voertuig uiteindelijk tegen een boom botste. De klap was zo hard dat meerdere dikke takken van de boom afbraken en naar beneden vielen. De auto eindigde in de sloot.

Motor losgekomen door harde klap

De politie heeft de passagier uit de auto weten te halen. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. De inzittenden raakten allebei zwaargewond. Ze zijn met spoed overgebracht naar verschillende ziekenhuizen. Een van hen is naar het ETZ in Tilburg gebracht, de ander naar Den Bosch. De Groeneweg is tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten. Door de enorme klap was de motor van de auto losgekomen, die lag niet meer op de plek waar hij thuis hoorde. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd, ook de motor werd meegenomen. De brandweer moest nog een loshangende tak verwijderen, medewerkers van de gemeente hebben de afgebroken takken opgeruimd. Vrijdag wordt bekeken wat er met de beschadigde boom zal gebeuren. Rond half vier is de weg weer vrijgegeven.