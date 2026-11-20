Een fietser is donderdagavond rond tien uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Uden. Het ongeluk gebeurde op een kruising aan de Land van Ravensteinstraat en de Heinsbergenstraat. De bestuurder van de auto reed onder invloed van drugs.

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Politie en ambulancepersoneel boden hulp. De fietser is met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau. Hij wordt ervan verdacht dat hij onder invloed een ongeluk heeft veroorzaakt.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.