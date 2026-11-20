Een fietser is donderdagavond rond tien uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op een kruising aan de Land van Ravensteinstraat en de Heinsbergenstraat.

Politie en ambulancepersoneel boden hulp. De fietser is met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.