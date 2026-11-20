Een busje is in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gevlogen op het Anton Pieckplein in Drunen. Het busje stond geparkeerd achter cultureel centrum De Voorste Venne.

Op het moment dat de brandweer arriveerde stond het busje aan de voorkant al helemaal in brand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar er bleef weinig van het voertuig over. Een takelbedrijf heeft het busje uiteindelijk afgevoerd.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit.